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Гудков Илья Максимович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гудков Илья Максимович
Тип записи
о браке
Номер записи
7422
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
11.02.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
11.02.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Гудков Евфим Максимович, запасной рядовой (Симский завод)
Невеста - Гудкова/Курносова Евгения Матвеевна, дочь мастерового
Отец невесты - Курносов Матвей Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Гудков Максим Максимович, запасной рядовой (Симский завод)
Свидетель жениха - Сорокин Иван Евдокимович, отставной бомбардир (Симский завод)
Свидетель невесты - Гудков Илья Максимович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Козлов Николай Потапович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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