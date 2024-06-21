Гудков Евфим Максимович
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Гудков Евфим Максимович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 7422
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 11.02.1902
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Статус персоны
- запасной рядовой
- Н.П. приписки кратко
- Симский завод
- Дата брака
- 11.02.1902
- Возраст (лет)
- 27
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
- Полная запись
- Жених - Гудков Евфим Максимович, запасной рядовой (Симский завод)
Невеста - Гудкова/Курносова Евгения Матвеевна, дочь мастерового
Отец невесты - Курносов Матвей Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Гудков Максим Максимович, запасной рядовой (Симский завод)
Свидетель жениха - Сорокин Иван Евдокимович, отставной бомбардир (Симский завод)
Свидетель невесты - Гудков Илья Максимович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Козлов Николай Потапович, мастеровой (Симский завод)
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