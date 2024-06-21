Мызгин Петр Егорович
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Мызгин Петр Егорович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 7421
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 10.02.1902
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Статус персоны
- мастеровой
- Н.П. приписки кратко
- Симский завод
- Дата брака
- 10.02.1902
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
- Полная запись
- Жених - Субботин Кузьма Семенович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Субботина/Саблина Агрипина Евфимиевна, дочь мастерового
Отец невесты - Саблин Евфимий Георгиевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Мызгин Петр Егорович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Паров Петр Емельянович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Горшков Иван Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Скарлыгин Павел Николаевич, мастеровой (Симский завод)
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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