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Субботина/Саблина Агрипина Евфимиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Субботина/Саблина Агрипина Евфимиевна
Тип записи
о браке
Номер записи
7421
Роль персоны
Невеста
Дата события
10.02.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Дата брака
10.02.1902
Возраст (лет)
22
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Субботин Кузьма Семенович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Субботина/Саблина Агрипина Евфимиевна, дочь мастерового
Отец невесты - Саблин Евфимий Георгиевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Мызгин Петр Егорович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Паров Петр Емельянович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Горшков Иван Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Скарлыгин Павел Николаевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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