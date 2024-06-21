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Брылкина/Шапошникова Елизавета Андреевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Брылкина/Шапошникова Елизавета Андреевна
Тип записи
о браке
Номер записи
7420
Роль персоны
Невеста
Дата события
10.02.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Дата брака
10.02.1902
Дата смерти
ум
Возраст (лет)
20
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Брылкин Федор Федорович (сын), сын солдата (Симский завод)
Невеста - Брылкина/Шапошникова Елизавета Андреевна, дочь мастерового
Отец жениха - Брылкин Федор Федорович (отец), солдат (Симский завод)
Отец невесты - Шапошников Андрей Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Брылкин Михаил Григорьевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Брылкин Павел Ильич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Брылкин Иван Григорьевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Осокин Петр Леонтьевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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