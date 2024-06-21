Ширшов Евфимий Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиршов Евфимий Гаврилович

Ширшов Евфимий Гаврилович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Ширшов Евфимий Гаврилович
Тип записи
о браке
Номер записи
7419
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
08.02.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
08.02.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Разстегняев Иван Петрович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Разстегняева/Ширшова Евфросиния Евфимиевна, дочь мастерового
Отец невесты - Ширшов Евфимий Гаврилович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Каржаков Андрей Григорьевич, мастеровой (Миньярский завод)
Свидетель жениха - Озимин Александр Никанорович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Галяев Захар Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Озимин Никанор Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close