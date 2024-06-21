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Пашков Варфоломей Петрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пашков Варфоломей Петрович
Тип записи
о браке
Номер записи
7418
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
06.02.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
06.02.1902
Дата смерти
ум
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Сорокин Михаил Петрович, мастеровой (Миньярский завод)
Невеста - Сорокина/Елизарьева Анастасия Александровна, дочь мастерового
Отец невесты - Елизарьев Александр Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Масленников Михаил Яковлевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Напалков Иван Гаврилович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Пашков Варфоломей Петрович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Филонов Сергей Алексеевич, коллежский регистратор (????)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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