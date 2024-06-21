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Деулин Григорий Тимофеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Деулин Григорий Тимофеевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7417
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
06.02.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
06.02.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Пьянов Матвей Назариевич (2 брак), мастеровой (Симский завод)
Невеста - Пьянова/Жукова Мария Петровна, дочь мастерового
Отец невесты - Жуков Петр Гаврилович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Нечаев Иван Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Шепелев Алексей Флорович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Деулин Григорий Тимофеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Хрипунов Василий Филиппович, запасной рядовой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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