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Козлов Павел Яковлевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Козлов Павел Яковлевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7416
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
06.02.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
06.02.1902
Дата смерти
ум
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Томилин Сергей Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Томилина/Козлова Анастасия Павловна, дочь мастерового
Отец невесты - Козлов Павел Яковлевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Деулин Григорий Тимофеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Напалков Степан Яковлевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Хорьков Аристарх Леонтьевич, запасной унтер офицер (Симский завод)
Свидетель невесты - Шапошников Егор Петрович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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