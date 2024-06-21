Шепелева/Пупкова Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШепелева/Пупкова Надежда Петровна

Шепелева/Пупкова Надежда Петровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шепелева/Пупкова Надежда Петровна
Тип записи
о браке
Номер записи
7415
Роль персоны
Невеста
Дата события
06.02.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Дата брака
06.02.1902
Возраст (лет)
16
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Шепелев Федор Флорович, запасной ефрейтор (Симский завод)
Невеста - Шепелева/Пупкова Надежда Петровна, дочь мастерового
Отец невесты - Пупков Петр Федорович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Хрипунов Василий Филиппович, запасной рядовой (Симский завод)
Свидетель жениха - Шепелев Алексей Флорович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Разстегняев Григорий Трофимович (Ростегняев), запасной старший унтер офицер (Симский завод)
Свидетель невесты - Салов Иван Олимпиевич, мастеровой (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close