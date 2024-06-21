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Скарлыгин Яков Сергеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Скарлыгин Яков Сергеевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7414
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
06.02.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
06.02.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Масленников Григорий Иванович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Масленникова/Скарлыгина Евгения Яковлевна, дочь мастерового
Отец невесты - Скарлыгин Яков Сергеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Масленников Иван Иванович (Маслянников), мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Шапошников Егор Петрович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Масленников Афанасий Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Масленников Яков Иванович, запасной рядовой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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