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Жилин Афанасий Галактионович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Жилин Афанасий Галактионович
Тип записи
о браке
Номер записи
7413
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
03.02.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
рядовой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
03.02.1902
Дата смерти
ум
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Озимин Федор Михайлович, запасной канонир (Симский завод)
Невеста - Озимина/Жилина Мария Афанасьевна, дочь рядового
Отец невесты - Жилин Афанасий Галактионович, рядовой (Симский завод)
Свидетель жениха - Курносов Василий Федорович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Озимин Андрей Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Воробьев Алексей Викторович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Озимин Александр Никанорович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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