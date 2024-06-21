Озимин Федор Михайлович
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Озимин Федор Михайлович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 7413
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 03.02.1902
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Статус персоны
- запасной канонир
- Н.П. приписки кратко
- Симский завод
- Дата брака
- 03.02.1902
- Дата смерти
- ум
- Возраст (лет)
- 25
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
- Полная запись
- Жених - Озимин Федор Михайлович, запасной канонир (Симский завод)
Невеста - Озимина/Жилина Мария Афанасьевна, дочь рядового
Отец невесты - Жилин Афанасий Галактионович, рядовой (Симский завод)
Свидетель жениха - Курносов Василий Федорович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Озимин Андрей Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Воробьев Алексей Викторович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Озимин Александр Никанорович, мастеровой (Симский завод)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.