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Напалков Дмитрий Николаевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Напалков Дмитрий Николаевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7412
Роль персоны
Жених
Дата события
03.02.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
03.02.1902
Возраст (лет)
18
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Напалков Дмитрий Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Напалкова/Харчевникова Анна Андреевна, дочь мастерового
Отец невесты - Харчевников Андрей Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Кузнецов Дмитрий Авксентиевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Осокин Петр Данилович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Гудков Максим Максимович, запасной рядовой (Симский завод)
Свидетель невесты - Сорокин Иван Евдокимович, запасной бомбардир (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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