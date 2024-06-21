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Горшков Михаил Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшков Михаил Васильевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7411
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
03.02.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
03.02.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Горшков Игнатий Кузьмич, уволенный военный из мастеровых (Симский завод)
Невеста - Горшкова/Чевардина Феодосия Игнатьевна, дочь мастерового
Отец невесты - Чсевардин Игнатий Прокопьевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Горшков Алексей Стефанович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Горшков Дмитрий Степанович, запасной унтер офицер (Симский завод)
Свидетель невесты - Базунов Максим Федотович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Горшков Михаил Васильевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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