Горшков Игнатий Кузьмич
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Горшков Игнатий Кузьмич
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 7411
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 03.02.1902
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Статус персоны
- уволенный военный из мастеровых
- Н.П. приписки кратко
- Симский завод
- Дата брака
- 03.02.1902
- Возраст (лет)
- 22
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
- Полная запись
- Жених - Горшков Игнатий Кузьмич, уволенный военный из мастеровых (Симский завод)
Невеста - Горшкова/Чевардина Феодосия Игнатьевна, дочь мастерового
Отец невесты - Чсевардин Игнатий Прокопьевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Горшков Алексей Стефанович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Горшков Дмитрий Степанович, запасной унтер офицер (Симский завод)
Свидетель невесты - Базунов Максим Федотович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Горшков Михаил Васильевич, мастеровой (Симский завод)
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