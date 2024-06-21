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Немчинов Василий Григорьевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Немчинов Василий Григорьевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7410
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
30.01.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
30.01.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Немчинов Павел Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Немчинова/Самарина Татьяна Евфимиевна, дочь мастерового (Юрюзаньский завод)
Свидетель жениха - Масленников Михаил Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Шепелев Леонтий Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Курдаков Михаил Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Немчинов Василий Григорьевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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