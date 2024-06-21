Брылкина/Шапошникова Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрылкина/Шапошникова Екатерина Алексеевна

Брылкина/Шапошникова Екатерина Алексеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Брылкина/Шапошникова Екатерина Алексеевна
Тип записи
о браке
Номер записи
7409
Роль персоны
Невеста
Дата события
30.01.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Дата брака
30.01.1902
Возраст (лет)
18
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Брылкин Семен Кузьмич, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Брылкина/Шапошникова Екатерина Алексеевна, дочь мастерового
Отец невесты - Шапошников Алексей Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Головяшкин Иван Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Разстегняев Григорий Трофимович (Ростегняев), запасной старший унтер офицер (Симский завод)
Свидетель невесты - Зайцев Василий Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Федюков Иван Гаврилович (Фидюков), запасной ефрейтор (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close