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Помыкалов Петр Евфимович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Помыкалов Петр Евфимович
Тип записи
о браке
Номер записи
7408
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
30.01.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
30.01.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Норкин Александр Аполлонович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Норкина/Помыкалова Елизавета Петровна, дочь мастерового
Отец невесты - Помыкалов Петр Евфимович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Норкин Яков Аполлонович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Шепелев Леонтий Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Дрожжеников Иван Несторович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Норкин Яков Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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