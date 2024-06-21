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Пашков Алексей Андреевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пашков Алексей Андреевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7407
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
28.01.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
28.01.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Буслаев Петр Павлович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Буслаева/Пашкова Александра Алексеевна, дочь мастерового
Отец невесты - Пашков Алексей Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Буслаев Дмитрий Павлович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Буслаев Никанор Павлович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Буслаев Захар Федорович, отставной офицер (Симский завод)
Свидетель невесты - Сорокин Иван Евдокимович, отставной бомбардир (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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