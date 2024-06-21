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Шашерин Захарий Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шашерин Захарий Васильевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7406
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
27.01.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянин
Н.П. приписки кратко
Мензелинский уезд с. Бетьки
Дата брака
27.01.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Курчатов Дмитрий Алексеевич, запасной старший писарь старший разряда (Симский завод)
Невеста - Курчатова/Городецкая Елизавета Александровна, дочь отставного унтер офицера
Отец невесты - Городецкий Александр Григорьевич, отставной унтер офицер (Ерал с.)
Свидетель жениха - Курчатов Василий Алексеевич, частный землемер (????)
Свидетель жениха - Курчатов Мартирий Алексеевич, запасной прапорщик армейской пехоты (????)
Свидетель невесты - Городецкий Яков Александрович, мещанин (Уфа г.)
Свидетель невесты - Шашерин Захарий Васильевич, крестьянин (Мензелинский уезд с. Бетьки)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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