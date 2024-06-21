Курчатова/Городецкая Елизавета Александровна
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Курчатова/Городецкая Елизавета Александровна
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 7406
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 27.01.1902
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Статус персоны
- дочь отставного унтер офицера
- Дата брака
- 27.01.1902
- Возраст (лет)
- 18
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
- Полная запись
- Жених - Курчатов Дмитрий Алексеевич, запасной старший писарь старший разряда (Симский завод)
Невеста - Курчатова/Городецкая Елизавета Александровна, дочь отставного унтер офицера
Отец невесты - Городецкий Александр Григорьевич, отставной унтер офицер (Ерал с.)
Свидетель жениха - Курчатов Василий Алексеевич, частный землемер (????)
Свидетель жениха - Курчатов Мартирий Алексеевич, запасной прапорщик армейской пехоты (????)
Свидетель невесты - Городецкий Яков Александрович, мещанин (Уфа г.)
Свидетель невесты - Шашерин Захарий Васильевич, крестьянин (Мензелинский уезд с. Бетьки)
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