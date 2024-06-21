Комлев Петр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомлев Петр Александрович

Комлев Петр Александрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Комлев Петр Александрович
Тип записи
о браке
Номер записи
7405
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
27.01.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
27.01.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Комлев Стефан Сергеевич, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Комлева/Шевалдина Евфросиния Федоровна, дочь мастерового
Отец невесты - Шевалдин Федор Архипович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Комлев Василий Александрович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Комлев Петр Александрович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Лаптев Константин Никитич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Томилин Сергей Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close