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Хорьков Семен Касьянович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Хорьков Семен Касьянович
Тип записи
о браке
Номер записи
7404
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
27.01.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
27.01.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Сорокин Гаврил Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Сорокина/Хорькова Александра Семеновна, дочь мастерового
Отец невесты - Хорьков Семен Касьянович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Еремин Иван Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Кузнецов Павел Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Еремин Николай Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Сорокин Матвей Андреевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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