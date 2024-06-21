Пашков Михаил Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПашков Михаил Георгиевич

Пашков Михаил Георгиевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пашков Михаил Георгиевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7403
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
27.01.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
27.01.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Рубцов Александр Александрович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Рубцова/Пашкова Татьяна Михайловна, дочь мастерового
Отец невесты - Пашков Михаил Георгиевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Булатов Иван Григорьевич, запасной унтер офицер (Симский завод)
Свидетель жениха - Рубцов Алексей Андреевич, запасной рядовой (Симский завод)
Свидетель невесты - Булатов Александр Григорьевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Булатов Федор Григорьевич, мастеровой (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1848
Неизвестно
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close