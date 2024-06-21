Лебедев Илья Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебедев Илья Леонтьевич

Лебедев Илья Леонтьевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Лебедев Илья Леонтьевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7402
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
27.01.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
27.01.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Жеребин Михаил Иванович (2 брак), мастеровой (Симский завод)
Невеста - Жеребина/Купцова Мария Федоровна, дочь мастерового
Отец невесты - Купцов Федор Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Комлев Петр Флорович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Лебедев Илья Леонтьевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Лебедев Игнатий Леонтьевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Лебедев Федор Леонтьевич, запасной рядовой (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close