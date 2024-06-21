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Жеребина/Купцова Мария Федоровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Жеребина/Купцова Мария Федоровна
Тип записи
о браке
Номер записи
7402
Роль персоны
Невеста
Дата события
27.01.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Дата брака
27.01.1902
Возраст (лет)
18
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Жеребин Михаил Иванович (2 брак), мастеровой (Симский завод)
Невеста - Жеребина/Купцова Мария Федоровна, дочь мастерового
Отец невесты - Купцов Федор Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Комлев Петр Флорович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Лебедев Илья Леонтьевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Лебедев Игнатий Леонтьевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Лебедев Федор Леонтьевич, запасной рядовой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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