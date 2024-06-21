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Туманов Александр Леонтьевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Туманов Александр Леонтьевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7401
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
23.01.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
23.01.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Трошин Дмитрий Флорович, запасной стрелок из крестьян (Ерал с.)
Невеста - Трошина/Жукова Мария Даниловна (2 брак), вдова мастерового (Симский завод)
Свидетель жениха - Кузнецов Кузьма Степанович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Туманов Егор Александрович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Голованов Николай Степанович (Галаванов), мастеровой (Ерал с.)
Свидетель невесты - Туманов Александр Леонтьевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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