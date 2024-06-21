Трошина/Жукова Мария Даниловна (2 брак) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трошина/Жукова Мария Даниловна (2 брак)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Трошина/Жукова Мария Даниловна (2 брак)
Тип записи
о браке
Номер записи
7401
Роль персоны
Невеста
Дата события
23.01.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
вдова мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
23.01.1902
Возраст (лет)
26
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Трошин Дмитрий Флорович, запасной стрелок из крестьян (Ерал с.)
Невеста - Трошина/Жукова Мария Даниловна (2 брак), вдова мастерового (Симский завод)
Свидетель жениха - Кузнецов Кузьма Степанович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Туманов Егор Александрович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Голованов Николай Степанович (Галаванов), мастеровой (Ерал с.)
Свидетель невесты - Туманов Александр Леонтьевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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