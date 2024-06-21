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Чертова/Шашкова Татьяна Евдокимовна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чертова/Шашкова Татьяна Евдокимовна
Тип записи
о браке
Номер записи
7400
Роль персоны
Невеста
Дата события
23.01.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Дата брака
23.01.1902
Возраст (лет)
17
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Чертов Александр Федорович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Чертова/Шашкова Татьяна Евдокимовна, дочь мастерового
Отец невесты - Шашков Евдоким Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Помыкалов Иван Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Чертов Тимофей Федорович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Летанин Яков Григорьевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Тюрин Дмитрий Григорьевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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