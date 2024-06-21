Ковшов Виктор Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовшов Виктор Спиридонович

Ковшов Виктор Спиридонович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Ковшов Виктор Спиридонович
Тип записи
о браке
Номер записи
7399
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
21.01.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
21.01.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Малафеев Петр Михайлович, запасной рядовой (Симский завод)
Невеста - Малафеева/Ковшова Мария Викторовна, дочь мастерового
Отец невесты - Ковшов Виктор Спиридонович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Киселев Андрей Капитонович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Малафеев Алексей Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Горланов Егор Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Киселев Иван Капитонович, мастеровой (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close