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Нечаев Гаврил Михайлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Нечаев Гаврил Михайлович
Тип записи
о браке
Номер записи
7398
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
21.01.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
21.01.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Чернышков Игнатий Лонгинович, крестьянская девица (Ерал с.)
Невеста - Чернышкова/Нечаева Марина Гавриловна, дочь мастерового
Отец невесты - Нечаев Гаврил Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Деулин Иван Владимирович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Орлов Стефан Алексеевич, крестьянин (Муратовка с.)
Свидетель невесты - Нечаев Иван Гаврилович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Тюрин Василий Иванович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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