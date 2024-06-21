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Федюков Иван Тимофеевич (Фидюков)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Федюков Иван Тимофеевич (Фидюков)
Тип записи
о браке
Номер записи
7397
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
20.01.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
20.01.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Пьянов Федор Назариевич, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Пьянова/Федюкова Стефанида Ивановна (Фидюкова), дочь мастерового
Отец невесты - Федюков Иван Тимофеевич (Фидюков), мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Косарев Григорий Трофимович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Нечаев Иван Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Рыков Иван Александрович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Харчевников Василий Осипович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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