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Комлев Николай Иерофеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Комлев Николай Иерофеевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7396
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
20.01.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
20.01.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Рыков Михаил Александрович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Рыкова/Комлева Пелагея Николаевна, дочь мастерового
Отец невесты - Комлев Николай Иерофеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Рыков Иван Александрович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Ширшов Никита Евфимович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Ахонин Андрей Федорович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Лаптев Николай Иванович, мастеровой (Симский завод)
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