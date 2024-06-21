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Горшков Андрей Данилович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшков Андрей Данилович
Тип записи
о браке
Номер записи
7395
Роль персоны
Жених
Дата события
18.01.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
18.01.1902
Возраст (лет)
18
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Горшков Андрей Данилович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Горшкова/Борматина Марфа Васильевна, дочь мастерового
Отец невесты - Борматин Василий Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Горшков Андрей Леонтьевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Кузнецов Василий Георгиевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Волков Алексей Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Лаптев Кондратий Иванович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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