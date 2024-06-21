Жеребина/Субботина Стефанида Фаддеевна (2 брак) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жеребина/Субботина Стефанида Фаддеевна (2 брак)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Жеребина/Субботина Стефанида Фаддеевна (2 брак)
Тип записи
о браке
Номер записи
7394
Роль персоны
Невеста
Дата события
09.01.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
вдова мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
09.01.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Жеребин Николай Евдокимович (2 брак), мастеровой (Симский завод)
Невеста - Жеребина/Субботина Стефанида Фаддеевна (2 брак), вдова мастерового (Симский завод)
Свидетель жениха - Комлев Дмитрий Николаевич, запасной писарь (Симский завод)
Свидетель жениха - Харчевников Андрей Петрович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Напалков Степан Яковлевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Сорокин Иван Евдокимович, запасной бомбардир (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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