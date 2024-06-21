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Жуков Михаил Никанорович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Жуков Михаил Никанорович
Тип записи
о браке
Номер записи
7393
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
09.01.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
09.01.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Жених - Жуков Василий Никанорович (2 брак), запасной ефрейтор (Симский завод)
Невеста - Жукова/Тимакова Вера Ермолаевна (2 брак), вдова мастерового (Симский завод)
Свидетель жениха - Глекин Петр Флорович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Жуков Михаил Никанорович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Головяшкин Матвей Семенович (Галавяшкин), мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Напалков Степан Яковлевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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