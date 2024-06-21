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Озимина Мария Афанасьевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Озимина Мария Афанасьевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7391
Роль персоны
Мать
Дата события
30.12.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
30.12.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Озимина Татьяна Федоровна
Отец - Озимин Федор Михайлович, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Озимина Мария Афанасьевна
Воспр. - Жилин Иван Афанасьевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Любимова Марфа Афанасьевна, жена крестьянина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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