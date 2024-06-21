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Напалков Василий Федорович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Напалков Василий Федорович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7389
Роль персоны
Урожд.
Дата события
28.12.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
28.12.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Напалков Василий Федорович
Отец - Напалков Федор Иванович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Напалкова Пелагея Михайловна
Воспр. - Коро???? ???? ???? (Короткова Лариса Дмитриевна дочь Мещ г. Уфа ??), ???? девица (????)
Воспр. - Сорокин Гаврил Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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