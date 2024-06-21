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Воронин Иван Виссарионович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Воронин Иван Виссарионович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7385
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.12.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
18.12.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Масленников Михаил Павлович
Отец - Масленников Павел Елисеевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Масленникова Анастасия Ивановна
Воспр. - Воронин Иван Виссарионович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Масленникова Мария Васильевна, дочь солдата (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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