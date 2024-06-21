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Усков Андрей Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Усков Андрей Иванович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7384
Роль персоны
Отец
Дата события
14.12.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
14.12.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Усков Петр Андреевич
Отец - Усков Андрей Иванович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Ускова Прасковья Петровна
Воспр. - Леонов Иона Яковлевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Харчевникова Елена Петровна, крестьянская девица (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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