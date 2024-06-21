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Комлева Евфросиния Федоровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Комлева Евфросиния Федоровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7383
Роль персоны
Мать
Дата события
12.12.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
12.12.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Комлев Петр Стефанович
Отец - Комлев Стефан Сергеевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Комлева Евфросиния Федоровна
Воспр. - Комлев Александр Сергеевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Шевалдина Анна Федоровна, дочь солдата (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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