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Салова Евдокия Петровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Салова Евдокия Петровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7379
Роль персоны
Мать
Дата события
06.12.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
06.12.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Салов Николай Иванович
Отец - Салов Иван Олимпиевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Салова Евдокия Петровна
Воспр. - Еремин Яков Иванович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Салова Татьяна Олимпиевна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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