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Плотникова Мария Михайловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Плотникова Мария Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7377
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.12.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
04.12.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Плотников Павел Васильевич
Отец - Плотников Василий Петрович, военный (Симский завод)
Мать - Плотникова Пелагея Дмитриевна
Воспр. - Горланов Федор Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Плотникова Мария Михайловна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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