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Саблин Андрей Михайлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Саблин Андрей Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7374
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.12.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
01.12.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Саблина Варвара Михайловна
Отец - Саблин Михаил Капитонович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Саблина Пелагея Леонтьевна
Воспр. - Базунова Агрипина Михайловна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Саблин Андрей Михайлович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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