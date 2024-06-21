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Гузакова Хиония Васильевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гузакова Хиония Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7373
Роль персоны
Мать
Дата события
29.11.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
29.11.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Гузаков Иван Васильевич
Отец - Гузаков Василий Иванович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Гузакова Хиония Васильевна
Воспр. - Горбунова Прасковья Васильевна, жена крестьянина (Усть-Катавский завод)
Воспр. - Гремин Сергей Иванович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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