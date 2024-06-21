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Опарина Мария Сергеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Опарина Мария Сергеевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7371
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.11.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянская девица
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
26.11.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Субботин Николай Кузьмич
Отец - Субботин Кузьма Семенович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Субботина Агрипина Евфимиевна
Воспр. - Горшков Иван Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Опарина Мария Сергеевна, крестьянская девица (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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