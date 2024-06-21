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Горшков Григорий Андреевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшков Григорий Андреевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7364
Роль персоны
Урожд.
Дата события
17.11.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
17.11.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Горшков Григорий Андреевич
Отец - Горшков Андрей Данилович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Горшкова Марфа Васильевна
Воспр. - Барматин Константин Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Горшкова Евфимия Даниловна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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