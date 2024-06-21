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Васюкова Анна Васильевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Васюкова Анна Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7362
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.11.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянская девица
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
15.11.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Уренцева Екатерина Ивановна
Отец - Уренцев Иван Ермолаевич, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Уренцева Прасковья Васильевна
Воспр. - Васюкова Анна Васильевна, крестьянская девица (Симский завод)
Воспр. - Головченко (он же Зубков) Федор Филаретович, крестьянин (Уфимский уезд Архангельская вол. д. Князева)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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