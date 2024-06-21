Озимина Екатерина (незак. ?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОзимина Екатерина (незак. ?)

Озимина Екатерина (незак. ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Озимина Екатерина (незак. ?)
Тип записи
о рождении
Номер записи
7361
Роль персоны
Урожд.
Дата события
13.11.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
13.11.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Озимина Екатерина (незак. ?)
Мать - Озимина Евдокия Ивановна, крестьянская девица (Симский завод)
Воспр. - Зайцева Ирина Ивановна, жена солдата (Симский завод)
Воспр. - Харчевников Василий Порфириевич, запасной рядовой (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close